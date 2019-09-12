С 12 сентября в 15:00 в Парке Литературного квартала состоится открытие передвижного выставочного проекта «Бажовский китч», который продлится в парке до 12 октября. Китч витал в воздухе уже на открытии.

В сопровождении гармони китайские студенты-филологи прочли «Малахитовую шкатулку» на китайском языке.

  • Фестиваль «Японская осень на Урале» откроется 21 сентября образовательной выставкой МАНАБО-2019.
  • ФЕСТИВАЛЬ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 12-13 сентября и 28 сентября в ДК «Елизаветинский»

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Вчера
С 12 сентября в 15:00 в Парке Литературного квартала состоится открытие передвижного выставочного проекта «Бажовский китч», который продлится в парке до 12 октября. Китч витал в воздухе уже на открытии.