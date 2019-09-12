Лифт не только предупредит об опасности, а даже эвакуирует пассажира из горящего здания. В Екатеринбурге такой уже установили в одном из домов на Степана Разина. Как это работает? И работает ли? проверял наш Городской дозор.
На всякий пожарный. В Свердловской области стартовала масштабная замена лифтов.
В домах, которые выше девяти этажей, впервые начали устанавливать подъёмники. Причем инновационные, с пожарной сигнализацией.
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