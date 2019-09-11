В суде из-за тезки. Жительницу Буланаша власти выселили из аварийной квартиры, а предоставлять новую отказались

Мол, у нее есть жилье под Воронежем

Вот только свердловчанка квартиры в глаза не видела. Владелицей оказалась полная тезка. Пенсионерка решила бороться за «место под солнцем» в виде квартиры — и выиграла процесс против местной администрации. Артёмовский суд постановил выделить пенсионерке жилье не хуже, чем у нее было.

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В суде из-за тезки. Жительницу Буланаша власти выселили из аварийной квартиры, а предоставлять новую отказались