Вот только свердловчанка квартиры в глаза не видела. Владелицей оказалась полная тезка. Пенсионерка решила бороться за «место под солнцем» в виде квартиры — и выиграла процесс против местной администрации. Артёмовский суд постановил выделить пенсионерке жилье не хуже, чем у нее было.
В суде из-за тезки. Жительницу Буланаша власти выселили из аварийной квартиры, а предоставлять новую отказались
Мол, у нее есть жилье под Воронежем
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среда 11 Сентября 2019
В суде из-за тезки. Жительницу Буланаша власти выселили из аварийной квартиры, а предоставлять новую отказались