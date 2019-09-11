Люди спешили с подмогой еще и потому, что приближался учебный год — важно было успеть собрать выживших ребят в школу. И сделать так, чтобы уроки они учили не на мешках со скарбом, а в обновленном доме.
Спасали всем миром. Семья Красиковых из Богдановича, которая потеряла в пожаре четверых детей, вскоре отпразднует новоселье
На помощь пострадавшим пришли власти и неравнодушные горожане
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среда 11 Сентября 2019
Спасали всем миром. Семья Красиковых из Богдановича, которая потеряла в пожаре четверых детей, вскоре отпразднует новоселье