По задумке, в случае пожара, взрыва или стихийного бедствия страховая компания возместит горожанину ущерб. Но некоторые собственники считают, что так им навязывают платную услугу и не дают права выбора. Какие плюсы и минусы есть у страхования жилья — разбирался Городской дозор.
Страхование на дому. Жители Екатеринбурга теперь могут обезопасить свое жилье, просто оплатив ежемесячную квитанцию
Но многие отнеслись к новшеству с подозрением
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вторник 10 Сентября 2019
Страхование на дому. Жители Екатеринбурга теперь могут обезопасить свое жилье, просто оплатив ежемесячную квитанцию