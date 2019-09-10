Страхование на дому. Жители Екатеринбурга теперь могут обезопасить свое жилье, просто оплатив ежемесячную квитанцию

По задумке, в случае пожара, взрыва или стихийного бедствия страховая компания возместит горожанину ущерб. Но некоторые собственники считают, что так им навязывают платную услугу и не дают права выбора. Какие плюсы и минусы есть у страхования жилья — разбирался Городской дозор.