Столкновение на обочине. Газель влетела в стоящий у дороги автокран

Авария произошла на Тюменском тракте

Удар был такой силы, что водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Это спасло ему жизнь. Машина загорелась, и двух ее пассажирок спасти не удалось. Выяснилось, что это жительницы Ишима. Из-за аварии на Тюменском тракте было сильно затруднено движение. Машины несколько часов проезжали лишь в один ряд

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Столкновение на обочине. Газель влетела в стоящий у дороги автокран