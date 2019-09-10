Удар был такой силы, что водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Это спасло ему жизнь. Машина загорелась, и двух ее пассажирок спасти не удалось. Выяснилось, что это жительницы Ишима. Из-за аварии на Тюменском тракте было сильно затруднено движение. Машины несколько часов проезжали лишь в один ряд
Столкновение на обочине. Газель влетела в стоящий у дороги автокран
Авария произошла на Тюменском тракте
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вторник 10 Сентября 2019
Столкновение на обочине. Газель влетела в стоящий у дороги автокран