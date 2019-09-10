Столкновение на обочине. Газель влетела в стоящий у дороги автокран

Удар был такой силы, что водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Это спасло ему жизнь. Машина загорелась, и двух ее пассажирок спасти не удалось. Выяснилось, что это жительницы Ишима. Из-за аварии на Тюменском тракте было сильно затруднено движение. Машины несколько часов проезжали лишь в один ряд