Нюх на нарушения. Кинологи со всей области съехались в Екатеринбург на соревнования

Так четвероногих тренируют для работы в аэропортах и на вокзалах. Однако, настоящие наркотики псам подкладывать не будут — резкие запахи вредят чувствительным носам. По словам экспертов, у четвероногих оперативников даже может возникнуть зависимость. Поэтому в лабораториях для тренировок изготавливают муляж.
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