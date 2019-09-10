Новые волнения в "Бухте Квинс". У активистки, отстаивающей интересы пайщиков скандально известного кооператива, сожгли автомобиль

Председатель не сомневается, что пострадала за правое дело

Незадолго до ЧП женщина поставила ребром вопрос об устранении нарушений при строительстве проблемного дома. Причем, огнем ей мстят уже во второй раз — в начале года активистка лишилась еще одной машины. Новая была застрахована, но тенденция пугает. За последние годы пострадали не только пайщики, которые никак не могут добиться своего жилья, но другие защитники их интересов.

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