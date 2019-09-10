На выставку по паспорту. Пятая уральская индустриальная биеннале впервые пройдет на действующем режимном предприятии

Сейчас на основной площадке завершаются последние приготовления. Участники вдохновляются самой обстановкой. Это не связный рассказ, а, скорее, обрывки воспоминаний — халат лаборанта, стол с инструментами… Идею гости должны расшифровать именно в деталях. Площадки оптико-механического завода захватили десятки современных художников. Там, где недавно в обстановке строжайшей секретности работники делали детали для ракет, началось совсем другое производство — идей и образов современного искусства. В рамках биеннале мастера рассуждают на тему Бессмертия. У каждого своё видение тему: от постапокалипсиса до уязвимости человека перед новыми технологиями. Увидеть всё своими глазами можно будет с 12 сентября при одном условии: любителям искусства понадобится удостоверение личности.