На удачу. В Екатеринбурге устроили конкурс по созданию талисмана Универсиады-2023

Свои проекты представили будущие дизайнеры — студенты архитектурного университета

Пока это лишь наброски официального символа. Но среди работ есть много интересных задумок. В основном, участники обыгрывали тему спорта и Урала — ведь будущий талисман должен говорить сам за себя. Лиственница-чемпион, солнышко-баскетболист и человек-гора с каменными мышцами — что ни эскиз, то супергерой. Причем с уральским колоритом. Это условие конкурса на создание талисмана Универсиады в Екатеринбурге. Запрещенных образов нет. Главное, чтобы участники обыграли тему спорта и сделали привязку к местности.

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