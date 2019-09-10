На удачу. В Екатеринбурге устроили конкурс по созданию талисмана Универсиады-2023

Пока это лишь наброски официального символа. Но среди работ есть много интересных задумок. В основном, участники обыгрывали тему спорта и Урала — ведь будущий талисман должен говорить сам за себя. Лиственница-чемпион, солнышко-баскетболист и человек-гора с каменными мышцами — что ни эскиз, то супергерой. Причем с уральским колоритом. Это условие конкурса на создание талисмана Универсиады в Екатеринбурге. Запрещенных образов нет. Главное, чтобы участники обыграли тему спорта и сделали привязку к местности.