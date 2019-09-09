Переписка школьников и фотографии, которыми они обменивались, вылилась в уголовное дело. Подростков подозревают в подготовке к бойне в местных школах. Силовики побывали у них с обысками, но, по словам родных, ничего криминального не нашли. Какие уроки вынесли из этой истории дети и взрослые?
Не смешно. "Колумбайнеры" из Кушвы оказались подростками со странным чувством юмора
Они, действительно, обсуждали подобные случаи в соцсетях, но в шутку
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понедельник 09 Сентября 2019
Не смешно. "Колумбайнеры" из Кушвы оказались подростками со странным чувством юмора