Не смешно. "Колумбайнеры" из Кушвы оказались подростками со странным чувством юмора

Они, действительно, обсуждали подобные случаи в соцсетях, но в шутку

Переписка школьников и фотографии, которыми они обменивались, вылилась в уголовное дело. Подростков подозревают в подготовке к бойне в местных школах. Силовики побывали у них с обысками, но, по словам родных, ничего криминального не нашли. Какие уроки вынесли из этой истории дети и взрослые?

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Не смешно. "Колумбайнеры" из Кушвы оказались подростками со странным чувством юмора