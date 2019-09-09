В центре общественного наблюдения отметили, что им впервые поступило больше вопросов, нежели жалоб. В Екатеринбурге голосовали только жители Орджоникидзевского района. Самому взрослому избирателю исполнился 101 год. Но в целом эксперты отмечают: к урнам для голосования приходит все больше молодежи. Некоторые настолько активны, что пришли на выборы даже в свой день рождения.
Единый день голосования в Свердловской области прошел без серьезных нарушений
В регионе выбрали представителей сразу нескольких уровней: от местного самоуправления до Государственной думы
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понедельник 09 Сентября 2019
Единый день голосования в Свердловской области прошел без серьезных нарушений