Обновленный двор на Боровой открывают с помпой: с красной ленточкой и музыкой. Для местных жителей это действительно большое событие — благоустройства придомовой территории они ждали два года. Попасть в программу «Комфортная городская среда» оказалось не так-то просто.
Двор по собственному желанию: жители дома на Боровой добились благоустройства придомовой территории
Ее обновили в рамках программы «Комфортная городская среда»
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понедельник 09 Сентября 2019
Двор по собственному желанию: жители дома на Боровой добились благоустройства придомовой территории