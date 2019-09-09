Бегом вверх! В Екатеринбурге прошел ежегодный вертикальный забег

Преодолев 186 метров и больше тысячи ступенек небоскреба «Высоцкий», участники финишировали на обзорной площадке

Покорить уральскую высотку каждый год пытаются не только жители нашего города, но и иностранные гости. Из 12-ти победителей и призеров лишь один спортсмен из Екатеринбурга. Победитель же который забег не меняется.

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Бегом вверх! В Екатеринбурге прошел ежегодный вертикальный забег