А был ли мастер? Маникюрщица через суд пытается получить расчет от салона красоты, в котором она проработала 4 с половиной года

Бывший руководитель утверждает, что в свое время просто хотела ей помочь получить кредит, вот и устроила девушку по липовому договору. При этом та в салоне не работала. Рвать когти теперь, похоже, придётся обеим сторонам. В красивом деле юристы нашли некрасивые нюансы.