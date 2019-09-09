Бывший руководитель утверждает, что в свое время просто хотела ей помочь получить кредит, вот и устроила девушку по липовому договору. При этом та в салоне не работала. Рвать когти теперь, похоже, придётся обеим сторонам. В красивом деле юристы нашли некрасивые нюансы.
А был ли мастер? Маникюрщица через суд пытается получить расчет от салона красоты, в котором она проработала 4 с половиной года
Начальство студии утверждает, что она самозванка
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понедельник 09 Сентября 2019
А был ли мастер? Маникюрщица через суд пытается получить расчет от салона красоты, в котором она проработала 4 с половиной года