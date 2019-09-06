В садике о проблеме знают давно, но почему-то не готовы бороться с ней кардинально: топором и пилами. Что происходит и когда под сенью можно будет гулять без опасений — выяснил Городской дозор.
Опасные прогулки. В детском саду на Химмаше над дорожками и площадкой нависли старые тополя и клены
Родители жалуются, под ними даже проходить с ребенком страшно
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пятница 06 Сентября 2019
Опасные прогулки. В детском саду на Химмаше над дорожками и площадкой нависли старые тополя и клены