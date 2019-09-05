Таких проблемных строек в регионе восемь. На многие площадки уже зашли строители, назначенные областным правительством. Например, жилищный комплекс в Кольцово, возведение которого остановили 3 года назад, обещают сдать в следующем году.
В доле. В Свердловской области создадут Фонд защиты дольщиков
Он будет беречь покупателей квадратных метров от банкротства застройщиков и поможет завершить недострои
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четверг 05 Сентября 2019
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