В доле. В Свердловской области создадут Фонд защиты дольщиков

Он будет беречь покупателей квадратных метров от банкротства застройщиков и поможет завершить недострои

Таких проблемных строек в регионе восемь. На многие площадки уже зашли строители, назначенные областным правительством. Например, жилищный комплекс в Кольцово, возведение которого остановили 3 года назад, обещают сдать в следующем году.

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четверг 05 Сентября 2019
В доле. В Свердловской области создадут Фонд защиты дольщиков