Учителя добавятся в друзья к ученикам: свердловский министр образования призвал коллег чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях

Так, по мнению чиновника, можно подавить детскую агрессию

Быть активнее в интернете педагогов призвали после появления информацию о предотвращении теракта, который готовился в кушвинском колледже. Юрий Биктуганов рассказал о задержании двоих подростков, которые планировали устроить бойню 1 сентября, и призвал коллег чаще общаться с детьми. По его словам, задача педагогов — оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, и помочь ему уйти от неправомерных действий.

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Учителя добавятся в друзья к ученикам: свердловский министр образования призвал коллег чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях