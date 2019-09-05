Учителя добавятся в друзья к ученикам: свердловский министр образования призвал коллег чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях

Быть активнее в интернете педагогов призвали после появления информацию о предотвращении теракта, который готовился в кушвинском колледже. Юрий Биктуганов рассказал о задержании двоих подростков, которые планировали устроить бойню 1 сентября, и призвал коллег чаще общаться с детьми. По его словам, задача педагогов — оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, и помочь ему уйти от неправомерных действий.