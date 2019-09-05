Старость в радость. Пенсионеры Екатеринбурга ходят под парусом и играют в куклы

Желающие могут попробовать себя в разных ипостасях: научиться ходить под парусом, освоить экстремальный спорт, почувствовать себя актёром, оказавшись в закулисье. Радость — главная эмоция, которую хотят подарить пенсионерам. А счастливая, почти детская улыбка — основная цель организаторов. На пенсии жизнь только начинается, доказывают в первую очередь самим пенсионерам.