По кочкам, по кочкам, в ямку бух. У садика на Заводской ни проехать, ни пройти

Дорога, жалуются родители, в ужасном состоянии и чаще всего скрыта под водой

Взрослым в прямом смысле приходится тащить малышей в детский сад. За новую дорогу и благоустроенную парковку ни один год борются директор и родители. Однако концов найти не могут — своим этот участок никто не признает. Может ли быть проезд ничьим?

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По кочкам, по кочкам, в ямку бух. У садика на Заводской ни проехать, ни пройти