Взрослым в прямом смысле приходится тащить малышей в детский сад. За новую дорогу и благоустроенную парковку ни один год борются директор и родители. Однако концов найти не могут — своим этот участок никто не признает. Может ли быть проезд ничьим?
По кочкам, по кочкам, в ямку бух. У садика на Заводской ни проехать, ни пройти
Дорога, жалуются родители, в ужасном состоянии и чаще всего скрыта под водой
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четверг 05 Сентября 2019
По кочкам, по кочкам, в ямку бух. У садика на Заводской ни проехать, ни пройти