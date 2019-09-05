Ледовую арену на месте телебашни в Екатеринбурге начнут возводить уже в сентябре

По словам главы УГМК Андрея Козицына, на этой неделе компания должна получить разрешение на строительство — и приступить непосредственно к реализации проекта. Если все будет по плану, в 2022 году на пустыре за цирком появится современный ледовый комплекс с ареной вместимостью 15 тысяч человек.
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