Жмемся мы друг у дружке. Горожане жалуются на холод в квартирах

Обычно систему запускают, когда среднесуточные температуры опускаются до 8ми градусов. Но что делают екатеринбуржцы сейчас? Как согреваются? Теплые коты, теплые полы или традиционно и по-русски ? — узнал у горожан Егор Мизгирев.