Жмемся мы друг у дружке. Горожане жалуются на холод в квартирах

Отопление включат не раньше 15 сентября

Обычно систему запускают, когда среднесуточные температуры опускаются до 8ми градусов. Но что делают екатеринбуржцы сейчас? Как согреваются? Теплые коты, теплые полы или традиционно и по-русски? — узнал у горожан Егор Мизгирев.

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Жмемся мы друг у дружке. Горожане жалуются на холод в квартирах