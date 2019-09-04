Тяжело быть Ивановой. Свердловчанка лишилась квартиры из-за полной тёзки

Иванову из Буланаша выселили из аварийного жилья буквально на улицу. На все возражения женщине отвечали — уезжайте к себе в Воронеж. Почему в Воронеж, удивилась Надежда Ивановна, ведь там пенсионерка не была ни разу в жизни. А выяснилось, что чиновники нашли в Россреестре жилплощадь в Борисоглебске, зарегистрированную на полную тезку Надежды Ивановны. Теперь пенсионерке из Буланаша нужно доказывать, кто есть кто.