Тяжело быть Ивановой. Свердловчанка лишилась квартиры из-за полной тёзки

У женщин совпадает все, кроме номера паспорта

Иванову из Буланаша выселили из аварийного жилья буквально на улицу. На все возражения женщине отвечали — уезжайте к себе в Воронеж. Почему в Воронеж, удивилась Надежда Ивановна, ведь там пенсионерка не была ни разу в жизни. А выяснилось, что чиновники нашли в Россреестре жилплощадь в Борисоглебске, зарегистрированную на полную тезку Надежды Ивановны. Теперь пенсионерке из Буланаша нужно доказывать, кто есть кто.

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