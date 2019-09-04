Хотел проучить других, но наказал себя: экс-полицейский, вьехавший в толпу людей, отправится в тюрьму на 9 лет

По словам очевидцев, незадолго до трагедии он поссорился с ребятами. Чувство обиды, видимо, усугубило опьянение. В больницу тогда попали шесть человек, в том числе две девушки, которые вообще оказались случайными прохожими. Одной пришлось делать трепанацию. Довольны ли в итоге пострадавшие приговором?