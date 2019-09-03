Улучшим город вместе. Екатеринбург готовится к визиту экспертов в области комфортной среды со всего мира

На Екатеринбург представители ООН смотрят свысока. Точнее — с высоты. Отсюда, с 50 этажа башни Исеть начитается знакомство участников Хабитат, программы по населенным пунктом, с будущей столицей всемирного дня городов. Скоро уральскую столицу съедутся мировые эксперты в области комфортной среды. Они будут осуждать вопросы без преувеличения международной важности.