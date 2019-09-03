Улучшим город вместе. Екатеринбург готовится к визиту экспертов в области комфортной среды со всего мира

В столице Урала пройдет «Всемирный день городов»

На Екатеринбург представители ООН смотрят свысока. Точнее — с высоты. Отсюда, с 50 этажа башни Исеть начитается знакомство участников Хабитат, программы по населенным пунктом, с будущей столицей всемирного дня городов. Скоро уральскую столицу съедутся мировые эксперты в области комфортной среды. Они будут осуждать вопросы без преувеличения международной важности.

Также в разделе Город

Народы, объединяйтесь! Первого сентября в Екатеринбурге пройдет интернациональный праздник
26.08.2019
Народы, объединяйтесь! Первого сентября в Екатеринбурге пройдет интернациональный праздник
Жители Березовского против строительства новой свалки мусора
21.08.2019
Жители Березовского против строительства новой свалки мусора
Здравствуй, Neo. В Кольцово появился крылатый лимузин
09.08.2019
Здравствуй, Neo. В Кольцово появился крылатый лимузин
Осень близко. В Свердловской области готовятся к 1 сентября
27.08.2019
Осень близко. В Свердловской области готовятся к 1 сентября
Сегодня
Улучшим город вместе. Екатеринбург готовится к визиту экспертов в области комфортной среды со всего мира