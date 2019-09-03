Один из самых протяженных крестных ходов России — Симеоновский — пройдет на Среднем Урале

Они повторят путь первых богомольцев, совершивших этот подвиг в далеком 1914 году. Многодневное шествие от Екатеринбурга до Верхотурья стартует 7 сентября от часовни святой Екатерины. Паломники двинутся на север по старому Верхотурскому тракту. Когда-то эта дорога соединяла екатеринбургский завод со столицей уезда. Преодолеть это расстояние верующие рассчитывают за 19 дней — ночевать будут при храмах и клубах. Все для того, чтобы пройти по стопам Праведного Симеона, целителя и покровителя Урала и Сибири, мощи которого хранятся в духовном центре региона. Традицию возродили в 2014-ом году и теперь развивают при поддержке фонда святой Екатерины. В частности, была восстановлена Симеонова тропа от села Меркушино, где жил Симеон, до Махнёво, куда он ходил на богослужения в храм.