Не тепло, а холодно. Отопление в городе могут включить уже 15 сентября

Точная дата зависит от погодных условий, но примерные сроки из года в год не меняются

Тепло, по правилам, подают, когда среднесуточная температура ниже 8 градусов. Сейчас значения близки к этим показателям, и лучшей погоды синоптики не прогнозируют. Постановление о включении теплоносителей уже готовится, рассказали в мэрии. Подготовку сетей к зиме закончили к 1 сентября.

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