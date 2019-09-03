Не тепло, а холодно. Отопление в городе могут включить уже 15 сентября

Тепло, по правилам, подают, когда среднесуточная температура ниже 8 градусов. Сейчас значения близки к этим показателям, и лучшей погоды синоптики не прогнозируют. Постановление о включении теплоносителей уже готовится, рассказали в мэрии. Подготовку сетей к зиме закончили к 1 сентября.