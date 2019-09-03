Не сквером единым. В Екатеринбурге вернулись к обсуждению потенциальных площадок для Храма святой Екатерины

Рабочая группа должна утвердить шорт-лист для опроса

На последнем заседании рабочая группа остановилась на трех вариантах: территории бывшего приборостроительного завода, пустыре на Белинского-Фурманова и участке под телебашней. Теперь споры вокруг них возобновились. И вот поправочка: последний вариант заменили на пространство за Макаровским мостом. Оно еще не освоено, в то время, как на месте снесенной телевышки вскоре появится ледовая арена. Окончательный выбор сделают горожане.

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