Многострадальная переправа. В Филькино поврежден новый мост

Конструкция, построенная серовскими властями, простояла два дня

Понтонную переправу повредило бревно. Она продержалась даже меньше, чем самодельная, которую жители от безысходности возвели в июле. Теперь людям вновь придется пересекать реку на лодках. Впрочем, чиновники открыть мост в ближайшие дни. Ремонт завершен, осталось получить разрешение на использование.

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Многострадальная переправа. В Филькино поврежден новый мост