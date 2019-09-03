Многострадальная переправа. В Филькино поврежден новый мост

Понтонную переправу повредило бревно. Она продержалась даже меньше, чем самодельная, которую жители от безысходности возвели в июле. Теперь людям вновь придется пересекать реку на лодках. Впрочем, чиновники открыть мост в ближайшие дни. Ремонт завершен, осталось получить разрешение на использование.