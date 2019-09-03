Ломать ноги или рисковать жизнью? Непростой выбор вновь встал перед жителями Екатеринбурга

На этот раз безальтернативный ремонт тротуаров начался на улице Стрелочников

Коммунальщики разрыли асфальт и фактически вынудили прохожих сойти на проезжую часть. О комфорте горожан попытались позаботиться — засыпали пешеходную зону щебенкой. Хотя пешеходы стараний не оценили — им проще пойти по дороге.

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Ломать ноги или рисковать жизнью? Непростой выбор вновь встал перед жителями Екатеринбурга