Ломать ноги или рисковать жизнью? Непростой выбор вновь встал перед жителями Екатеринбурга

Коммунальщики разрыли асфальт и фактически вынудили прохожих сойти на проезжую часть. О комфорте горожан попытались позаботиться — засыпали пешеходную зону щебенкой. Хотя пешеходы стараний не оценили — им проще пойти по дороге.