Экскурсию устраивают сотрудники отдела краеведческой литературы Библиотеки Белинского. Гости экскурсии увидят комплекс зданий первой женской гимназии на улице Карла Либкнехта, познакомятся с жизнью гимназисток, узнают о театральной жизни города и рассмотрят афиши из газет 20 века. Начало прогулки в 16 часов.
Экскурсия в прошлое. Горожан приглашают прогуляться по Вознесенскому проспекту
Так до революции называлась улица Карла Либкнехта.
Также в разделе Культпросвет
26.08.2019
Сегодня
Экскурсия в прошлое. Горожан приглашают прогуляться по Вознесенскому проспекту