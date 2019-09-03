Экскурсия в прошлое. Горожан приглашают прогуляться по Вознесенскому проспекту

Экскурсию устраивают сотрудники отдела краеведческой литературы Библиотеки Белинского. Гости экскурсии увидят комплекс зданий первой женской гимназии на улице Карла Либкнехта, познакомятся с жизнью гимназисток, узнают о театральной жизни города и рассмотрят афиши из газет 20 века. Начало прогулки в 16 часов.