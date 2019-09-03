Экскурсия в прошлое. Горожан приглашают прогуляться по Вознесенскому проспекту

Так до революции называлась улица Карла Либкнехта.

Экскурсию устраивают сотрудники отдела краеведческой литературы Библиотеки Белинского. Гости экскурсии увидят комплекс зданий первой женской гимназии на улице Карла Либкнехта, познакомятся с жизнью гимназисток, узнают о театральной жизни города и рассмотрят афиши из газет 20 века. Начало прогулки в 16 часов.

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Экскурсия в прошлое. Горожан приглашают прогуляться по Вознесенскому проспекту