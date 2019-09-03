День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России

В память об этом страшном событии в 13.05 в Екатеринбурге раздался колокольный звон по погибшим. Именно в это время в школе прогремел первый взрыв. Внутри террористы удерживали тысячу сто двадцать восемь человек, захваченных во время школьной линейки. Почтить память жертв теракта у мемориала Черный тюльпан собрались десятки человек. В руках — 334 транспаранта с именами и фотографиями всех погибших в школе в Северной Осетии. Это не только дети, родители и педагоги, но и 15 бойцов спецподразделений, которые на руках выносили из горящей школы детей, закрывая их от огня и осколков. В 2005 году этот день решено было сделать днем памяти всех погибших в терактах.