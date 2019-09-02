Трансляция будет вестись на публичном портале, чтобы исключить нарушения и сделать итоги максимально объективными. Камеры позволяют распознать действия людей и перемещение бюллетеней, но личные данные и информация о выборе раскрыты не будут.
Выборы под присмотром. Избирательные участки на Уралмаше оснащают камерами видеонаблюдения
8 сентября там будут выбирать представителя в областное Заксобрание
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Выборы под присмотром. Избирательные участки на Уралмаше оснащают камерами видеонаблюдения