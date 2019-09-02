Выборы под присмотром. Избирательные участки на Уралмаше оснащают камерами видеонаблюдения

8 сентября там будут выбирать представителя в областное Заксобрание

Трансляция будет вестись на публичном портале, чтобы исключить нарушения и сделать итоги максимально объективными. Камеры позволяют распознать действия людей и перемещение бюллетеней, но личные данные и информация о выборе раскрыты не будут.

Также в разделе Город

Народы, объединяйтесь! Первого сентября в Екатеринбурге пройдет интернациональный праздник
26.08.2019
Народы, объединяйтесь! Первого сентября в Екатеринбурге пройдет интернациональный праздник
Жители Березовского против строительства новой свалки мусора
21.08.2019
Жители Березовского против строительства новой свалки мусора
Опасное излучение? Жители Уралмаша недовольны строительством телевышек
23.08.2019
Опасное излучение? Жители Уралмаша недовольны строительством телевышек
Здравствуй, Neo. В Кольцово появился крылатый лимузин
09.08.2019
Здравствуй, Neo. В Кольцово появился крылатый лимузин
Вчера
Выборы под присмотром. Избирательные участки на Уралмаше оснащают камерами видеонаблюдения