Нет денег — ходите пешком. Судебные приставы отбирали у свердловчан машины за долги

Неплательщиков ловила инновационная система «Дорожные приставы»

Программу, способную распознавать должников, опробовали в ходе рейда судебных приставов и автоинспекторов. С ее помощью за долг в 1,4 миллиона рублей был арестован элитный внедорожник и ушел пешком домой алиментщик из Краснотурьинска. Всего транспорта лишились 12 автомобилистов, которые числятся в разных базах исполнительных производств. Многие оплатили долги на месте.

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Нет денег — ходите пешком. Судебные приставы отбирали у свердловчан машины за долги