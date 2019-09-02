Нет денег — ходите пешком. Судебные приставы отбирали у свердловчан машины за долги

Программу, способную распознавать должников, опробовали в ходе рейда судебных приставов и автоинспекторов. С ее помощью за долг в 1,4 миллиона рублей был арестован элитный внедорожник и ушел пешком домой алиментщик из Краснотурьинска. Всего транспорта лишились 12 автомобилистов, которые числятся в разных базах исполнительных производств. Многие оплатили долги на месте.