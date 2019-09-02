Футболки надежды. Болельщик из Екатеринбурга продает коллекцию спортивных трофеев, чтобы собрать деньги на лечение матери

Женщина больна раком

Чтобы спасти родителя, Павел выставил на аукцион 4 майки с автографами игроков. Но, похоже, коллекция пополнится. Узнав о несчастье, свои раритеты юноше несут и другие фанаты. Несколько человек уже предложили семье помощь.

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Футболки надежды. Болельщик из Екатеринбурга продает коллекцию спортивных трофеев, чтобы собрать деньги на лечение матери