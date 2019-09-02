345: Театр "Провинциальные танцы" открывает сезон необычной постановкой

Для труппы этот сезон юбилейный

Вечер танцевальных спектаклей получил название «345»: цифры объясняются тем, что над тремя постановками работали пять хореографов из четырёх стран. Все три спектакля придуманы и поставлены специально для «Провинциальных танцев» и впервые будут представлены зрителям завтра, 3 сентября, на малой сцене Екатеринбургского тюза.

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345: Театр "Провинциальные танцы" открывает сезон необычной постановкой