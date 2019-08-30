Закулисье масштабных турниров показали свердловчанам. В Екатеринбурге прошел первый на Урале спортивный форум

В частности, на форуме обсуждались вопросы взаимодействия спортивных организаций, представителей власти и СМИ. Ведь крупными состязаниями фактически живет весь регион. Взять, к примеру, Чемпионат мира по футболу или Олимпиаду. При подготовке к ним объединяются усилия всех заинтересованных сторон. О том, как грамотно построить общение между ними — чтобы провести турнир на высочайшем уровне — и шла речь на мероприятии. Площадкой для обсуждения стала Академия единоборств РМК. Эксперты назвали форум своевременным — каждый год в Свердловской области проводятся масштабные спортивные состязания,