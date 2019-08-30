Тревожное совпадение. Еще один самолет "Уральских авиалиний" пострадал из-за птиц

Лайнер из Санкт-Петербурга, в котором летели 193 человека, вынужденно приземлился в «Кольцово»

Взлетая в Пулково, борт столкнулся с пернатой стаей. Экипаж заподозрил повреждение. Прежде чем приземлиться в Кольцово, самолет сделал пять кругов над городом. Его посадки в аэропорту ждали десятки машин оперативных служб. Никаких повреждений специалисты не нашли, и борт начали готовить к новому вылету. Помощь медиков пассажирам не понадобилась. Спустя почти два часа Аэробус продолжил путь в Худжанд. Несмотря на благополучный исход, свердловская транспортная прокуратура организовала по этому факту проверку. Надзорный орган выясняет, как защищались права потребителей.

Также в разделе ЧП

Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
06.08.2019
Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
Дело о двойном наезде начали рассматривать в Белоярском суде
22.08.2019
Дело о двойном наезде начали рассматривать в Белоярском суде
Недетская ноша. Почти миллион рублей требуют с сирот 8-ми и 12-ти лет
22.08.2019
Недетская ноша. Почти миллион рублей требуют с сирот 8-ми и 12-ти лет
Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили
05.08.2019
Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили
Вчера
Тревожное совпадение. Еще один самолет "Уральских авиалиний" пострадал из-за птиц