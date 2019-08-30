Тревожное совпадение. Еще один самолет "Уральских авиалиний" пострадал из-за птиц

Взлетая в Пулково, борт столкнулся с пернатой стаей. Экипаж заподозрил повреждение. Прежде чем приземлиться в Кольцово, самолет сделал пять кругов над городом. Его посадки в аэропорту ждали десятки машин оперативных служб. Никаких повреждений специалисты не нашли, и борт начали готовить к новому вылету. Помощь медиков пассажирам не понадобилась. Спустя почти два часа Аэробус продолжил путь в Худжанд. Несмотря на благополучный исход, свердловская транспортная прокуратура организовала по этому факту проверку. Надзорный орган выясняет, как защищались права потребителей.