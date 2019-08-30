Один дома, но под присмотром. Екатеринбуржцы следят за детьми с помощью камер наблюдения

Учебный год в Свердловской области стартует уже со следующей недели. В суматохе родители бегают по школьным базарам, советуются с психологами, как правильно подготовить ребенка к учебе, и тестируют новые технологии. Так, многим семьям советуют установить камеры наблюдения в детских. Чтобы с работы смотреть, чем занимается чадо. Делает ли уроки, отдыхает за компьютером или вообще ушло из дома.