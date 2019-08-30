Когда смерть под окнами ходит. Жители дома в Реже жалуются на пансионат для престарелых по соседству

Он разместился в одной из квартир

По словам соседей, это самый настоящий хоспис — недели не проходит, чтобы там кто-то не умер. Почивших выносят из подъезд средь бела дня и на глазах у детей грузят в катафалк. Местные не раз просили оградить их от печального зрелища, но в пансионате заявляют, у них все законно. Здесь старики доживают последние дни в чистоте и спокойствии.

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