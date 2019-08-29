Столичный медобход. В Нижний Тагил с инспекцией приехал Минздрав России

Специальная комиссия выясняет причины массового увольнения хирургов

Первые последствия уже есть — на время проверки от работы отстранены главные врачи двух учреждений. Напомню, ситуация в Нижнем Тагиле обострилась после того, как на прошлой неделе заявление на увольнение подали около десятка хирургов из двух больниц. Врачи жаловались на большую нагрузку и низкую зарплату. Выход из ситуации уже пытался найти областной министр здравоохранения — он встретился с хирургами. В результате — пять врачей из шести отозвали свои заявления. Кроме того, чтобы разгрузить медиков, в начале сентября в Нижний Тагил направят специалистов из областной клинической больницы. В штат же одного из учреждений примут ещё двоих хирургов.

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