Рисуем коррупцию. Екатеринбургский художник создает необычные комиксы

И страсти на невеселых картинках кипят совсем не шуточные. Создать необычные комиксы уральца попросили московские общественники. Простые картинки, уверяют, смогут объяснить взрослые проблемы даже маленьким зрителям. Тем более, сюжетов для комиксов жизнь подбрасывает немало.