И страсти на невеселых картинках кипят совсем не шуточные. Создать необычные комиксы уральца попросили московские общественники. Простые картинки, уверяют, смогут объяснить взрослые проблемы даже маленьким зрителям. Тем более, сюжетов для комиксов жизнь подбрасывает немало.
Рисуем коррупцию. Екатеринбургский художник создает необычные комиксы
Вместо супергероев и злодеев — въедливые старушки и продажные чиновники
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четверг 29 Августа 2019
Рисуем коррупцию. Екатеринбургский художник создает необычные комиксы