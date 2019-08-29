Происшествия / Екатеринбург

— Под Туринском нашли грибников, которые четыре дня бродили по лесу. Во время скитаний грибники практически не пострадали: ели ягоды, спали под валежником. Обнаружил потеряшек сотрудник ОМОНа. Чтобы отыскать их, Александр прервал отпуск.

  • Под Серовым семь человек пострадали в ДТП. Водитель без прав выехала на встречку и в лоб столкнулась с иномаркой, в которой ехали три ребенка. С тяжелыми травмами детей увезли в больницу, пассажир «семерки» скончался.
  • В Березовском на автозаправке похитили бензин на 50 тысяч рублей. Управляющий незаконно подключил к колонке гаджет, который увеличивает количество слитого топлива. Затем мужчина изменил данные в системе учета. Предприимчивому заправщику грозит шесть лет за решеткой.

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