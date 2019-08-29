Происшествия / Екатеринбург

29.08.2019

— Под Туринском нашли грибников, которые четыре дня бродили по лесу. Во время скитаний грибники практически не пострадали: ели ягоды, спали под валежником. Обнаружил потеряшек сотрудник ОМОНа. Чтобы отыскать их, Александр прервал отпуск.