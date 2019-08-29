Прыжки без травмы / #городнаспорте/ Екатеринбург

Всё выше и выше от его советов прыгают и другие профессионалы – баскетболисты и волейболисты, ведь их прыжки – его головная боль. Да и не высота в этом деле главное – очень важно избегать травм ног при прыжках. О секретах успешных прыжков и гравитации расскажет Егор Пупынин, видеоблогер с несколькими десятками тысяч подписчиков, в нашей рубрике #городнаспорте.