Новый учебный год в 108й гимназии под угрозой. Сразу десять педагогов подали заявление об уходе

Оставить ребят без присмотра также решили и преподаватели старшей параллели. Стопка заявлений легла на стол директора ещё в июне. Причем, большинство педагогов просто решили сменить место работы. Родным стенам гимназии они предпочли техникум «Рифей», университеты МЧС и СУНЦ. Такое движение учителей между школами носит временный характер, объясняют в департаменте образования. Да и без преподавателей ученики не останутся. На смену прежних педагогов уже пришли молодые специалисты, которыми и укомплектовали штат. Тем не менее, проблема нехватки учителей в городе всё-таки существует, признают чиновники. В частности, школы нуждаются в педагогах русского и иностранных языков и математики. Поэтому сейчас активно ведется работа над увеличением кадров.