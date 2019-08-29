Но с тех пор тропа заросла не только к прадеду артиста, но и другим захоронениям семьи Манион. Чтобы спасти память цирковой династии и прошлого Екатеринбурга, активисты решили попросить помощи у горожан. Народная любовь против народного артиста — в материале Юлии Анашкиной.
МОГИЛА ПРАДЕДА КИРКОРОВА /Екатеринбург
Екатеринбургские общественники утверждают — Филипп Киркоров не хочет восстанавливать могилу своего прадеда, циркового артиста Виктора Маниона. Хотя два года назад певец бросал на погост цветы и обещания установить предку памятник.
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МОГИЛА ПРАДЕДА КИРКОРОВА /Екатеринбург