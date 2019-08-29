МОГИЛА ПРАДЕДА КИРКОРОВА /Екатеринбург

Но с тех пор тропа заросла не только к прадеду артиста, но и другим захоронениям семьи Манион. Чтобы спасти память цирковой династии и прошлого Екатеринбурга, активисты решили попросить помощи у горожан. Народная любовь против народного артиста — в материале Юлии Анашкиной.