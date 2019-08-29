Теперь перед пешеходами стоит выбор: либо ломать ноги, либо рисковать жизнью, выходя на дорогу. И все-таки переход перед школой попытались привести в порядок. Но жители утверждают, что сделано это было на отвяжись.
Через тернии к знаниям. Ученики 13-й гимназии на Карла Маркса отправятся в школу в прямом смысле по руинам
Сейчас там идет ремонт дороги, из-за которого тротуар по обе стороны улицы разрыли
Также в разделе Городской дозор
четверг 29 Августа 2019
Через тернии к знаниям. Ученики 13-й гимназии на Карла Маркса отправятся в школу в прямом смысле по руинам