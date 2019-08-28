В России могут изменить систему пенсионных накоплений: она станет полностью добровольной

Новая модель предусматривает отказ от принуждения граждан к отчислению денег в пенсионные фонды

В ближайшее время ее представят министерство финансов и Банк России. По концепции, накопления должны стать собственностью людей, а взносы в негосударственные пенсионные фонды — производиться самими гражданами-либо их работодателями.

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