В ближайшее время ее представят министерство финансов и Банк России. По концепции, накопления должны стать собственностью людей, а взносы в негосударственные пенсионные фонды — производиться самими
В России могут изменить систему пенсионных накоплений: она станет полностью добровольной
Новая модель предусматривает отказ от принуждения граждан к отчислению денег в пенсионные фонды
В ближайшее время ее представят министерство финансов и Банк России. По концепции, накопления должны стать собственностью людей, а взносы в негосударственные пенсионные фонды — производиться самими
Также в разделе Деньги
среда 28 Августа 2019
В России могут изменить систему пенсионных накоплений: она станет полностью добровольной