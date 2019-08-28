Снова ремонт? В обновленном сквере Первых строителей МЖК в день открытия разрушилось покрытие детской площадки

Как только в сквер запустили малышей, резиновая субстанция превратилась в клейкую жижу, которая намертво налипла и на новые качели и горки, и на одежду гостей. Похоже, площадку открыли слишком рано. Но в целом реконструкцией сквера старожилы МЖК остались довольны.