Пятеро из шести хирургов, написавших заявления об увольнении, отозвали документы назад

Специалистам пообещали снизить нагрузку и увеличить надбавку за ночные дежурства. Разбирательства, касающиеся условий труда хирургов Нижнего Тагила, продолжаются. Главврачей больниц, из которых решили уйти медики, и их самих вызвали в прокуратуру. Там проверяют, действительно ли хирургам было невыносимо работать. Напомним, о кадровых проблемах в тагильских больницах стало известно в конце июля. Тогда из Демидовского центра уволились все хирурги. Нагрузка легла на два других медучреждения. Не выдержав ее, заявление об уходе разом написали 6 врачей. Накануне с ними встречался областной министр здравоохранения. Было принято решение изменить маршрутизацию пациентов — перераспределить нагрузку между больницами — и увеличить стимулирующие выплаты за июль и август. Вскоре в медучреждение направят хирургов Областной клинической больницы, а с сентября там начнут работать еще 2 новых специалиста. Пятеро увольняющихся, по информации Министерства здравоохранения России, после разъяснительных бесед решили забрать заявления. Хотя в отделениях это не подтверждают. По их информации, передумали уходить лишь двое